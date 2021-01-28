الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (جدة، المدينة المنورة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– محاسب – الحسابات المدينة – المدينة المنورة (Accountant, Account Receivables)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة.

– مساعد مدير – مكتب المنطقة الغربية – جدة (Asst. Manager, Western Regional Office)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الإدارية أو في المساندة الإدارية.

– أمين مستودع – جدة (Store Keeper)

المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال مشابه ومهارات في العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

نبذة عن الشركة:

شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار الـ35 عاماً منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية. كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية . تغطي عملياتنا مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعملاء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصالات، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات الأمن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/6/14هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3kPoASh

Source wadhefa

