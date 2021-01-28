الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن أكثر من 80 فرصة وظيفية وتدريبية

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تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد (89) فرصة وظيفية وتدريبية للسعوديين والسعوديات حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حديثي التخرج أو ذوي الخبرة في كل من (الرياض، المدينة المنورة، عرعر) بالمجالات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف تقنية

– وظائف صحية

الشروط العامة لجميع الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

– إجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) للوظائف التي تتطلب ذلك.

التخصصات المستهدفة:

– تخصصات العلوم

– إدارة المعلومات الصحية

– المحاسبة

– المالية

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– العلاقات العامة

– اللغة الإنجليزية

– الترجمة

– التعليم

– الآداب

– العلوم الطبيقية

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– تقنية الاتصالات

– تقنية الإلكترونيات

– تقنية الاتصالات

– تقنية الحاسب الآلي

– التقنية الطبية

– تقنية الأشعة

– تقنية المختبرات

– الصيدلة

– الإدارة الصحية

– العلوم الصحية

– العلوم الإشعاعية

– الدراسات الصحية

– العلوم الطبية

-الرعاية الصحية

– التعقيم

– التعقيم المركزي

– الطب والجراحة

التخصصات المستهدفة:

(العلوم، إدارة المعلومات الصحية، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، الترجمة، التعليم، الآداب، العلوم الطبيقية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، تقنية الاتصالات، تقنية الإلكترونيات، تقنية الاتصالات، تقنية الحاسب الآلي، التقنية الطبية، تقنية الأشعة، تقنية المختبرات، الصيدلة، الإدارة الصحية، العلوم الصحية، العلوم الإشعاعية، الدراسات الصحية، العلوم الطبية، الرعاية الصحية، التعقيم، التعقيم المركزي، الطب والجراحة)

ملاحظة هامة لجميع المتقدمين:

في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة للوظائف التي تتطلب خبرة، فإنه يتم إلحاق المتقدم أو المتقدمة ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط (بإستثناء وظائف الأطباء وأطباء الأسنان).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: http://bit.ly/2QhCMWr

Source wadhefa

