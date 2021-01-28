جامعة شقراء تعلن عن طرح 47 دورة مجانية عن بعد لكافة أفراد المجتمع

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تعلن جامعة شقراء عن طرح (47) دورة مجانية لكافة أفراد المجتمع (رجال ونساء) من خلال عدة مبادرات وذلك خلال شهر رجب للعام 1442هـ، مع شهادات حضور معتمدة من الجامعة على النحو التالي:

دورات (مبادرة محترف):

– منهجية كايزن اليابانية

– الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية

– إدارة التغيير الذاتي

– تطوير الذات وتحقيق النجاح

– تطبيقات الحاسب في الأعمال المكتبية

– حوكمة الجامعات

– العرض والإلقاء المتقدم

– الخطوات العملية للتفكير الناقد

– أسس التعليم المؤثر

– مهارات التعامل مع ضغوط العمل

– إدارة الأعمال المكتبية

– تنظيم الاجتماعات

– المهارات المتقدمة في كتابة التقارير

دورات (مبادرة ترجمان):

– كتابة البريد الإلكتروني والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

– المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية.

دورات (مبادرة باحث):

– مهارة الكتابة العلمية

– أخلاقيات البحث العلمي

دورات (مبادرة مجتمع صحي):

– طرق انتقال الفيروسات والوقاية منها

– الإسعافات الأولية

– الوقاية من سرطان الرئة

– السلامة في بيئة العمل

– العناية الصحية بالأم الحامل

دورات (مبادرة ريادة):

– دراسة جدوى المشاريع

– إدارة الأداء

– كيف تولد أفكار ريادية

– كيف تصبح رائد أعمال

– المحاسبة لغير المحاسبين

دورات (مبادرة ماهرة – برنامج التربية الناجحة):

– التنشئة الوالدية للأبناء

– أثر المتغيرات المعاصرة في أحكام الحضانة

– بناء شخصية الطفل

– التنمر وآثارة الجسدية والنفسية وطرق علاجه

– خصائص نمو حديثي الولادة وكيفية التعامل

– مهارات التعامل الإيجابي مع الأطفال

-إضطراب فرط الحركة لدى الأطفال

– علمني ولا تطعمني

– رسوم الأطفال ودلالاتها النفسية والتربوية

دورات (مبادرة ماهرة – برامج أسرة آمنة):

– الذكاء الوجداني

– حياة أسرية آمنة

– التقنيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

– الشباب آمال وتحديات

– القيادة الأسرية

– إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط والأزمات

– كيف تحقق الاستقرار لحياتك الزوجية

– ميزانية الأسرة

– الجودة الشخصية

– الحقوق والواجبات بين الزوجين

– الزواج الآمن

المزايا:

– دورات مجانية لكافة أفراد المجتمع (رجال ونساء).

– مواضيع وتخصصات متنوعة في مختلف المجالات.

– شهادة حضور معتمدة (مجاناً).

للإطلاع على تفاصيل ومواعيد الدورات: إضغط هنا

طريقة التسجيل:

– للتسجيل في دورات (مبادرة محترف): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة ترجمان): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة باحث): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة مجتمع صحي): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة ريادة): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة ماهرة – برنامج التربية الناجحة): إضغط هنا

– للتسجيل في دورات (مبادرة ماهرة – برامج أسرة آمنة): إضغط هنا

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

