أخبار السعودية اليوم.. للمرة الثالثة قاذفة القنابل الأمريكية «بي 52» تحلق مع مقاتلات سعودية.. و«نزاهة» تعلن القبض على 5 رجال أعمال أسسوا كيانات وهمية لتحويل أموال للخارج

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن مباشرتها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وإلى التفاصيل:

الأمم المتحدة: نتابع باهتمام قصة نجاح التعليم عن بُعد في السعودية وتقدمها عالميًّا

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى المملكة السفيرة ناتالي فوستية أن المملكة نجحت في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، واستطاعت أن تواصل الرحلة التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة دون توقف، وابتكار أدوات وحلول تفاعلية مثل منصة مدرستي، وإتاحة 23 قناة تعليمية، وقناة على يوتيوب.

وقالت إن انتقال المملكة للتعليم عن بُعد خلال ساعات من تعليق الدراسة؛ يمثّل قصة نجاح مميزة، داعية إلى دراسة وتوثيق الخبرة التي اكتسبتها المملكة في التعليم عن بُعد، والعناصر التي جعلته ناجحًا رغم ظروف الجائحة، وكيفية الاستمرار في تعزيز هذه الأساليب الجديدة، ومن ثم الترويج لذلك باعتباره ممارسة عالمية جيدة.

قاذفة القنابل «بي 52» الأمريكية تحلق مع مقاتلات سعودية في دورية جوية بالشرق الأوسط

للمرة الثالثة هذا العام، أكمل الطاقم الجوي لقاذفات «بي إتش 52» تسراتوفورتريس، التابع للقوات الجوية الأمريكية، دورية جوية في الشرق الأوسط، ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، صورة لقاذفة القنابل «بي 52»، وهي تحلق مع مقاتلات من طراز F-15SAs تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية، مؤكدة أنها تلتزم بأمن شركائها وبالحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

فرنسا: وضعنا وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن باريس متضامنة بشكل كامل مع السعودية حيث تُستهدف مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي، وقالت إن الصواريخ والمسيرات تشكل مؤشرًا على حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة، كما أضافت أن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية.

«نزاهة»: القبض على موظفي بنوك وكيانات تجارية تورطوا في تحويل 11.5 مليار ريال لخارج المملكة

قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، واتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9,784,268) ريال نقدًا كان بحوزتهم.

القبض على 5 رجال أعمال أسسوا كيانات وهمية لتحويل أموال للخارج

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، القبض على 5 رجال أعمال أسسوا عددًا من الكيانات التجارية الوهمية وفتحوا حسابات بنكية، مكنوا من خلالها مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، وأكدت «نزاهة»، أن هذه الحسابات يتم استخدامها من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية، وقالت الهيئة إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 84 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 45 حالة، ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 43 حالة، وسجلت منطقة نجران 9 حالات، وعسير 8 والمدينة المنورة 7، والحدود الشمالية 6، وسجلت منطقتا حائل والقصيم 4 حالات لكل منهما وسجلت منطقة تبوك 3 حالات وجازان حالتين والجوف حالة إصابة واحدة.

الجوازات: تحصيل المقابل المالي ورسوم استخراج رخصة العمل والإقامة على دفعات

قالت المديرية العامة للجوزات إنه سيتم تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المرتبطة برخص العمل والتي تقرر تجديدها بشكل ربع سنوي - كل (ثلاثة) أشهر - كحد أدنى، بموجب اعتماد ذلك من قبل مجلس الوزراء، يأتي ذلك بعد جلسة مجلس الوزراء اجتماع، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي؛ حيث اعتمد المجلس، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى.

«إيجار»: انقضاء العقد حال انتهاء مدته دون الاتفاق على تجديده

أكد برنامج «إيجار» التابع لوزارة «الإسكان»، اليوم الأربعاء، أن انتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده أو بالاتفاق على إنهائه يجعله منقضيًّا، وفي بيان عبر حسابه على «تويتر» قال «إيجار»: إذا تفكر تنهي عقدك مع الطرف الآخر؛ اتفق على عدم التجديد أو اطلب إنهاء العقد.

الحصيني: أمطار لن تنقطع عن المملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق: «تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير»، وأجزاء من المناطق الوسطى بين حائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية، وأضاف الحصيني، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن الموقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد ذورة الحالة المطرية؛ لتكون الأمطار شبه غزيرة بين ينبع ورابغ، لافتًا إلى أن الأمطار لن تنقطع عن المملكة.

الموارد البشرية تحدد آلية احتساب نسب التوطين حال تسجيل الموظف على منشأتين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، آلية احتساب نسبة التوطين بالوظائف في حالة تسجيل التأمينات الاجتماعية للعامل على منشأتين، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في حالة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على منشأتين؛ تكون نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة الموظف بها.

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