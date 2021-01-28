بيان توضيحي من أمانة الرياض حول الفيديو المتداول لجمع القطط الضالة

قالت أمانة منطقة الرياض، إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول والذي يظهر أعمال جمع عددٍ من القطط الضالة من قبل متعهد الأمانة، ومن منطلق الشفافية التي تنتهجها مع الرأي العام، فإنَّ التعامل مع القطط في أحياء المدينة يتمّ وفق بروتوكول الوقاية الصحية المعتمد، وبناءً على كثافة انتشارها في الأحياء.

أشارت عبر بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات والتعامل معها وفق محددات تزايد أعدادها؛ وذلك للحدّ من انتشارها، ولحماية الصحة العامة، آخذين في الاعتبار مراعاة ما حثّ عليه ديننا الحنيف من الرفق بها في جميع مراحل التعامل معها.

وذكر البيان أنَّ فرق الأمانة المتخصصة من أطباء بيطريين ومشرفي وقاية صحية تتولى متابعة أداء المتعهد، والتأكد من التزامه بمعايير الرفق بالحيوان خلال فترة جمعها، ومن ثم إطلاقها بمواقع تضمن عدم تواجدها بكثافة وإزعاجها للسكان.

واختتم البيان بقوله إنَّ الأمانة وضمن جهودها في المشاركة المجتمعية نسقت لتوقيع عدد من مذكرات التعاون مع جمعيات مهتمة بالرفق بالحيوان، لإشراكها في الإشراف على جميع مراحل التعامل مع تلك الحيوانات والرفق بهامع مراعاة نواحي الوقاية الصحية.