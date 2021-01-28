السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة). و رياح سطحية نشطة على مناطق (الرياض ، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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