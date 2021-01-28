السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا



سيئول 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 497 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,926, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,386.

// انتهى //

04:54ت م

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سيئول 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19, و8 حالات وفاة.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,926, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,386.// انتهى //04:54ت م0214

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