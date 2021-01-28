شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لـ ”الخليج 365”: تقييم فعالية لقاحات جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار لـ ”الخليج 365”، عن أن لقاح فايزر يعتبر اللقاح الوحيد حتى الآن المسجل في هيئة الغذاء والدواء والمستخدم في المملكة وهي الجهة الوحيدة المختصة في إجازة اللقاحات وتسجيلها.

وقال د. جوخدار، إن هناك لقاحات أخرى بادرت شركات تصنيعها بالتقديم إلى هيئة الغذاء والدواء وهي بصدد تقييمها واستكمال جميع المتطلبات حيث يوجد لدى الهيئة نظام دقيق جدا لتقييم مأمونية وكفاءة وجودة الأدوية واللقاحات ومتى ما تمت إجازتها وتوفرها سنبدأ في استخدامها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن هناك العديد من اللقاحات التي تدرس حاليا في الكثير من دول العالم، ومنها 10 وصلت لمراحل متقدمة وفق تقنيات مختلفة للتطعيمات، وتختلف نسب فعاليتها وجودتها ومأمونيتها، واللقاح الذي تتجاوز فعاليته 60% ويكون آمنا وذا جودة عالية في مثل هذه الجوائح يعتبر جيدا وفعالا.

وأشار إلى أهمية أن تكون الجرعتان من نفس سلسلة اللقاح لعدم وجود دراسات حتى الآن تشير إلى فعالية استخدام جرعتين من نوعين مختلفين، لافتا إلى أنه يوجد لقاح واحد في العالم حتى الآن يجهز ليكون من جرعة واحدة ولكنه تحت الدراسات حتى الآن.