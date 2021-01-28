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خدمات طبية لـ 2562 مريضا بمأرب

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الدمام - شريف احمد - واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2020 وحتى 24 يناير 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع قسم الوسائل التشخيصية 2562 فردا، بواقع 650 شخصا لقسم الأشعة المقطعية، و1793 شخصا لقسم الأشعة التلفزيونية، و119 فردا لقسم تصوير تخطيط صدى القلب «الإيكو»، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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