شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 2562 مريضا بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2020 وحتى 24 يناير 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع قسم الوسائل التشخيصية 2562 فردا، بواقع 650 شخصا لقسم الأشعة المقطعية، و1793 شخصا لقسم الأشعة التلفزيونية، و119 فردا لقسم تصوير تخطيط صدى القلب «الإيكو»، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.