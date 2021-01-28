شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 248 جراحة عيون في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال اليوم الثاني من حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مستشفى هيا اليحيا التخصصي لطب العيون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، 248 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، إضافة إلى توزيع 257 نظارة طبية، إلى جانب الكشف على 1061 حالة، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم المستشفيات الخاصة. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.