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بأمر الملك.. ترقية 27 قاضيا في ديوان المظالم

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الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 27 قاضيًا في ديوان المظالم. وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 7 قضاة من درجة «رئيس محكمة/‏ ب» إلى درجة «رئيس محكمة/‏ أ» وترقية 10 قضاة من درجة «وكيل محكمة/‏ أ» إلى درجة «رئيس محكمة/‏ ب» وترقية 3 قضاة من درجة «قاضي/‏ أ» إلى درجة «وكيل محكمة/‏ ب»، وترقية 5 قضاة من درجة «قاضي/‏ ب» إلى درجة «قاضي/‏ أ» وتعيين قاضيين على درجة «قاضي/‏ ب». وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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