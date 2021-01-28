شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية 27 قاضيا في ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 27 قاضيًا في ديوان المظالم. وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 7 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ ب» إلى درجة «رئيس محكمة/ أ» وترقية 10 قضاة من درجة «وكيل محكمة/ أ» إلى درجة «رئيس محكمة/ ب» وترقية 3 قضاة من درجة «قاضي/ أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ ب»، وترقية 5 قضاة من درجة «قاضي/ ب» إلى درجة «قاضي/ أ» وتعيين قاضيين على درجة «قاضي/ ب». وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.