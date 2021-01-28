شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف حقيبة مدرسية لأطفال مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب المدارس في محافظة مأرب، والذي يستهدف توزيع 5085 حقيبة ومستلزماتها المدرسية في مديريات حريب والجوبة وصرواح. وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الباكري بهذه اللفتة الإنسانية من المملكة ممثلة بالمركز، مثمنا دعم المركز لقطاع التعليم في مختلف مديريات المحافظة الذي من شأنه الإسهام في تمكين وتعزيز التعليم لدى الطلاب والطالبات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.