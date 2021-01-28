شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي»: تطبيق العقد الموحد 1 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، نظام العقد الموحّد لجميع شركات التأمين الصحي ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين لدى المجلس لضمان حقوق والتزامات الأطراف، وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، وذلك انطلاقًا من أهداف المجلس الإستراتيجية، ولتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم. وأعلن المجلس البدء في تطبيق العقد الموحّد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي، ومقدمي الخدمة اعتبارًا من 1 فبراير 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحّد خلال 12 شهرًا.