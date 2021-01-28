شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة كسوة الكعبة المشرفة وإطار الحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

وقال مدير إدارة الصيانة فهد الجابري، إنه يجري تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 26 عامًا، يتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

وأفاد بأن الخطة المعتمدة، تشمل شد الثوب على الحلق والحبل خاصة بعد نزول الأمطار؛ لأن الثوب يحتاج إلى شد، وصيانة ونظافة، مع صيانة إطار الحجر الأسود والركن اليماني. وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الفني حريصون على تحرّي أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وذكر «الجابري» أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرّفة خاصة على مدى عقود عديدة.