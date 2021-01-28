شكرا لقرائتكم خبر عن 11 منجزا لـ«الموارد البشرية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، المرحلة الثانية من الاجتماع المناطقي، بحضور وكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر البابطين، وبرئاسة مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل، وذلك بمقر مسرح الفرع.

واستعرض الاجتماع إطلاق بطاقة الأداء المتوازن للفروع بالمنطقة، وإنشاء وحدة الجودة والتطوير بإدارة التفتيش بفرع الوزارة، والقاعدة الشاملة لخدمات العلاقات العمالية، والمسؤولية الاجتماعية استدامة وأثر، وتطبيق مواصفة حياك لجودة مراكز خدمة المستفيدين، ودعم نمو القطاع غير الربحي، ونحو آفاق جديدة لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والطبق الصحي لرعاية المسنين، وتصميم إطار تقييم المخاطر ضمن مبادرة نمذجة وإسناد مراكز الحماية، والضمان والتمكين الاجتماعي لجائحة كورونا.

وأكد البابطين أهمية الدعم الكبير الذي يحظى به فرع الوزارة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، والتطور الكبير الذي تشهده المنطقة في ظل رؤية المملكة 2030.

فيما أشار المقبل إلى أهمية الزيارة وما لها من أثر إيجابي لدعم مسيرة العمل وعجلة التنمية، مضيفًا إن الاجتماع يأتي ضمن عدد من الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الفروع وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.