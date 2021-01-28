شكرا لقرائتكم خبر عن حملة شاملة تغلق 12 منشأة و3 محطات وقود بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية وسط الدمام، أمس، تنفيذ حملتها الرقابية الشاملة، والتي تستهدف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين ومحطات الوقود وإزالة اللوحات الدعائية وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن اليوم الأول للحملة أسفر عن رصد 154 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة، ورفع 44 مبسطًا مخالفًا، إضافةً إلى إغلاق 3 محطات للوقود لمخالفتها للاشتراطات الفنية والمعايير الخاصة لبرنامج تأهيل وتطوير المحطات ومراكز الخدمة.

وبين أن أبرز المخالفات تمحورت حول تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة التدابير الوقائية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى استغلال الارتدادات، وممرات المشاة بغرض عرض البضائع ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية للمزاولة.

وأهاب م. الشمري بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات، واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات، والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

وأضاف: إن الحملة انطلقت بمشاركة جميع إدارات البلدية والمراقبين المختصين حرصًا على تكامل الجهود لضمان نتائج الحملة، ورفع الوعي الصحي والتزام جميع العاملين بالمنشآت الغذائية والتجارية كافة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك استكمالًا لجهود البلدية للارتقاء بمستوى الصحة والخدمات العامة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاشتراطات البلدية اللازمة.