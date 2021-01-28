شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مخالفة لـ «تدابير كورونا» وتعقيم 744 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 23 مخالفة، يوم أمس الأول، في 905 جولات رقابية نفذتها الأمانة، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تضمنت 19 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة رفع 7785 طنا من النفايات، وإزالة 4693 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

في حين تم غسل وتطهير وتعقيم 744 موقعا، بمشاركة 466 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 134469 لترا من كمية المعقمات والمطهرات.

وتستقبل الأمانة عبر رقم البلاغات 940 البلاغات الواردة التي تتم مباشرتها والبت بما فيها، وتهيب بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات بهدف تصحيحها ومعالجتها، وصنع بيئة آمنة بالتكاتف فيما بينها والمجتمع.