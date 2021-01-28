شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالمملكة.. الشرقية تحصل على «آيزو» فحوصات الإسفلت والتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الإدارة العامة لرفع كفاءة المشاريع بوكالة التعمير والمشاريع، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، على الاعتماد والاعتراف الدولي كأول مختبر حكومي في المملكة العربية السعودية يحصل على شهادة «الآيزو 17025:2015»، في مجال فحوصات «الإسفلت - التربة - الخرسانة»، من قبل مركز الاعتماد الخليجي والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات «ILAC».

وتسلم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الشهادة، أمس، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ومدير عام رفع كفاءة المشاريع م. عبدالرحمن الزهراني، ومساعد مدير عام رفع كفاءة المشاريع م. عبدالعزيز الملحم.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصلت على العديد من شهادات الآيزو في عدد من التخصصات داخل إدارات الأمانة وبلدياتها، نظير ما حققته الأمانة من مؤشرات عالية وتطبيق المعايير الدولية في أنظمتها وأعمالها المختلفة في القطاع البلدي.