شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق «الملك فهد بن عبدالعزيز».. وتنفيذ جسري مشاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الأمانة تحرص على رصد كافة الأعمال الخاصة بالسلامة المرورية في كافة المشاريع المرورية التي تنفذها، وتعمل على متابعتها؛ لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض نسب الحوادث المرورية؛ بما يحقق سلامة المجتمع.

وتطرق م. الجبير، خلال ترؤسه اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بمكتبه، أمس، إلى مبادرة «الطريق الآمن» والتي باركها ووافق عليها رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وهي تعتبر إحدى الاستراتيجيات الفعّالة للحد من حوادث الطرق، حيث سيتم من خلالها تحديد طُرق معينة أو أجزاء من الطرق السريعة يتم من خلالها تكثيف الوعي لدى السائقين؛ للالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة، وتطبيق العقوبات، والالتزام بأعلى المواصفات الهندسية في الطرق، إضافةً إلى تكثيف اللوحات التحذيرية.

وأشار إلى انتهاء الأمانة من إعادة وتطوير طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المحاذي لأحد المجمعات بالدمام، وتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك فهد بالدمام، مؤكدًا أنه تم إعداد التصاميم السطحية؛ بناءً على دراسة مرورية لموقع ثالث وهو طريق الملك خالد بن عبدالعزيز باتجاه الخبر «طريق الجزائر»، مشددًا على ضرورة الالتزام بشروط السلامة لمواقع الدراجات النارية ومتابعة التنفيذ من قبل البلديات.

جسور مشاة

وعن مستجدات مناطق عبور المشاة واستكمال الجسور القائمة، نوّه أمين المنطقة الشرقية بالانتهاء من تنفيذ عدد 2 جسر مشاة، الأول يربط أحد المجمعات بالدمام بمجموعة الأسواق المقابلة له، والآخر يربط مجمّعين بالخبر، منوّهًا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ جسر مشاة لربط حي الخزامى بحي الجسر بالخبر، وتم إنجاز 80% من المشروع.

وبيّن أن الأمانة تسعى لتطوير آلية عمل إشارات بعض الشوارع للسماح بتزامنها في الوقت، حيث يجري إعداد دراسات تطوير إشارات ثلاثة محاور وهي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وطريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالظهران.

وناقش الاجتماع كذلك المشاريع المنفّذة والجاري تنفيذها من قِبل الأمانة، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، وعدد من المسؤولين عن السلامة المرورية بالأمانة، ومن جانب لجنة السلامة المرورية، رئيس اللجنة المكلّف سامي السعيد، وم. سعد الظاهر، وم. قيس البحيران.