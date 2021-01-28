شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 3800 مراجع في «صحي الطرف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الرعاية الصحية ببلدة الطرف التابعة لمحافظة الأحساء، التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المركز على مدار الأسبوع، ووصل عدد المطعمين حتى الآن، 3800 مراجع للمركز.

وكشف مدير المركز إبراهيم السلطان أن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على المواطن والمقيم، وتقدم وزارة الصحة هذه التطعيمة مجانا لمَنْ يود تلقيها من الفئة المستهدفة، وهم الأطفال والنساء والرجال من السعوديين والمقيمين، وهي صالحة للأطفال لمَنْ أعمارهم من 6 شهور فما فوق، وكبار السن و60 سنة وما فوق، ومرضى الضغط والسكر، والأمراض المزمنة، ومرضى التكسر وفقر الدم المنجلي، ولجميع فئات المجتمع الراغبين بالتطعيم.

وقال: «ينصح بأخذها لعدم تضاعف الأمر، وأن أخذ التطعيمة يتم دون أن يتم أخذ موعد، فالأمر متاح طيلة أوقات الدوام الرسمي، علما بأنه تم تخصيص ركن بالمركز لأخذ التطعيمة الخاصة بالإنفلونزا الموسمية».