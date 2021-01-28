شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. 9 آلاف شهادة صحية ومصادرة 36 كيلو أغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت بلدية محافظة القطيف أكثر من 9 آلاف شهادة صحية خلال أكثر من 25 ألف جولة، ضمن جهودها الحثيثة لتوفير البيئة الغذائية الآمنة والصحية، وذلك بتكثيف حملاتها وجولاتها الرقابية على المحلات التجارية وأسواق النفع العام.

وضبطت بلدية عنك خلال الشهر الماضي، 36 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة، و15 لترًا من العصائر، إضافة إلى إنذار 57 منشأة، وتوجيه 6 مخالفات، وإغلاق منشأة واحدة مخالفة للاشتراطات النظامية والصحية، و143 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».