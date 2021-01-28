شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف «محلول وريدي» بمستشفيات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضرت أقسام الرعاية الصيدلية في مستشفيات حفر الباطن، 29,565 محلولًا وريديًا لجميع الفئات العمرية «خدج، أطفال، بالغين» لعام 2020م.

ويتم تحضير المحاليل الوريدية من خلال إضافة الأدوية في قسم الرعاية الصيدلية في المستشفى مثل المضادات إلى المحاليل الوريدية، ليتم استخدامها في علاج الأمراض والحالات الطبية التي يتم التعامل معها وفق تعليمات الطبيب، ويتم ذلك في غرفة خاصة ومعقمة وخاضعة لاشتراطات السلامة، بما يحقق السلامة الدوائية للمرضى.