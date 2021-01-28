شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل التعاون بين قوة دفاع البحرين وجامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وفد من القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين برئاسة مدير التطوير والتدريب د. نزار بوكمال وعدد من طالبات القيادة العامة، خلال زيارة أمس إلى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على إمكانيات الجامعة التعليمية والخدمية، كما تفقد الوفد الكليات الصحية ومرافق المدينة الجامعية.

وقال د. بوكمال: إن ما شاهدناه في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل هو مثال حقيقي للعلم والتعليم وأحد المنابر العلمية التي نفتخر بها في الخليج، وهذا ما يؤكد التقدم الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات ومنها التعليم الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقدم الدول، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة مع الجامعة للاستفادة من الإرث الأكاديمي المتميز في كافة المجالات العلمية والبحثية وتعريف الوفد بما تحتويه الجامعة من كليات وعمادات ومراكز ومعاهد بحثية، منوها إلى عمق العلاقات التي تربط المملكتين في كافة المجالات.

وذكر عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات د. عبدالكريم الهويش، أن الزيارة تعد مرحلة أولى لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لفتح المجال التعاوني والتعليمي، وتستهدف تعريف طالبات قوة الدفاع بإمكانيات الجامعة التعليمية والخدمية للالتحاق بالبرامج الأكاديمية، وهن يمثلن الدفعة الأولى من طالبات الخدمات الطبية الملكية اللائي سيتم إلحاقهن بكلية العلوم الطبية التطبيقية قسم تقنية القلب.