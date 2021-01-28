ضبط محل ذهب ومجوهرات خالف نظام المعادن الثمينة بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت وزارة التجارة، عن ضبط محل للذهب والمجوهرات خالف نظام المعادن الثمينة بمحافظة جدة.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن فرقها الرقابية بمحافظة جدة ضبطت محل للذهب والمجوهرات خالف نظام المعادن الثمينة.

استدعاء صاحب المحل:

وأضافت وزارة التجارة أن ذلك جاء بعد تداول مقطع في وسائل التواصل لتلك المخالفات.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المحل لإكمال الإجراءات النظامية ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة.

