لأول مرة.. واتساب يستخدم الحالة لمشاركة الخصائص والتحديثات الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب ببعض التحديثات التي يعمل عليها البرنامج حاليًّا، ومنها “الحالة لمشاركة الخصائص والتحديثات الجديدة”.

ونشر تطبيق واتساب عبر خاصية الحالة العبارات التالية: “لا يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها؛ لأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين”.

كما نشر تطبيق الواتساب عبر خاصية الحالة: “ترقب المزيد من التحديثات.. التزامنا بخصوصيتك مبدأ لا يتغير”.



