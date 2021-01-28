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لأول مرة.. واتساب يستخدم الحالة لمشاركة الخصائص والتحديثات الجديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

لأول مرة.. واتساب يستخدم الحالة لمشاركة الخصائص والتحديثات الجديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب ببعض التحديثات التي يعمل عليها البرنامج حاليًّا، ومنها “الحالة لمشاركة الخصائص والتحديثات الجديدة”.

ونشر تطبيق واتساب عبر خاصية الحالة العبارات التالية: “لا يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها؛ لأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين”.

كما نشر تطبيق الواتساب عبر خاصية الحالة: “ترقب المزيد من التحديثات.. التزامنا بخصوصيتك مبدأ لا يتغير”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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