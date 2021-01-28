شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: المملكة قدمت خدمات جليلة للمحتاجين حول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي بالإمكانيات والمشاريع التي نفذتها المملكة في مجال إيواء اللاجئين ومستوى الخدمات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء اليمنيين القاطنين في المخيم، مقدمًا خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من خدمات جليلة للمحتاجين في سائر دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارته أمس برفقة رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي محمد علي حميد للقرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.

واطلع رئيس البرلمان العربي على الوحدات السكنية في القرية والتقى الأسر اليمنية المستفيدة، ثم جال على عيادات القرية السعودية وشاهد منظومة الخدمات الطبية والصحية المتكاملة المقدمة للمرضى، واستمع لشرح مفصل من أطباء الاختصاص في العيادات حول آلية عملها ودورها في التخفيف من معاناة اللاجئين اليمنيين المراجعين.

ثم زار المدرسة الملحقة بالقرية السعودية المتكاملة الخدمات، مثمنًا الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين اليمنيين.