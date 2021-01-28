شكرا لقرائتكم خبر عن الساحل الغربي على «وعد بالمطر» الخميس والجمعة.. و«المدني» ينصح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «عسى المطر يهطل على الناس همال، ‏ويسقي مكان العرب في كل ديره، ‏يرزقهم الله شوفة السيل لا سال، والشمس ما تنشاف من زود خيره». بين فرح برد الشتاء ولهفة الأمطار، تترقب عروس البحر الأحمر نصيبها من المطر عقب الرياح السطحية.

وتنبأ مركز طقس العرب الإقليمي باحتمال تعرض محافظة جدة مع ساعات فجر وصباح غد (الجمعة) لحالة من عدم الاستقرار الجوي، يرتفع معها احتمال هطول زخات من المطر بين الحين والآخر، قد تترافق بحدوث الرعد، وتتكاثر السُحب بشكل عشوائي ومُتفرق في سماء جدة اعتباراً من مساء اليوم (الخميس)، وتتهيأ الفرصة لزخات رعدية من الأمطار، تكون ذات طابع عشوائي وغير منتظم إذ تتركز الأمطار في أحياء من جدة، في حين قد لا تشهد أحياء أخرى أي هطول مطري يُذكر، مع استمرار فرص الأمطار ولكن بشكل أضعف حتى ظهر الجمعة.

وتوقع مركز طقس العرب أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ساعات عصر ومساء اليوم وحتى ساعات نهار الغد بأحوال جوية غير مستقرة، فيما تتشكل السحب الركامية الرعدية في سماء البحر الأحمر مع ساعات عصر اليوم، لكنها ستكون ضعيفة وعشوائية عُموماً، لتتحرك لاحقاً نحو السواحل، ويُتوقع أن تعمل على تساقط الأمطار في ينبع والأجزاء الجنوبية منها.

وفي ساعات المساء والليل المتأخرة يُتوقع أن تزداد كميات السحب في كل من المدينة المنورة، وتتساقط الأمطار الرعدية على فترات، كما تتكاثر السحب في سماء مدينة جدة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، تكون ذروتها مع ساعات فجر وصباح الجمعة بمشيئة الله، على شكل زخات رعدية من المطر، متوسطة إلى خفيفة الشدة بشكل عام، وقد تكون غزيرة أحياناً بشكل محلي وعلى نطاقات ضيقة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية؛ ابتداء من أمس الأربعاء 14/‏‏6/‏‏1442هـ حتى السبت 17/‏‏6/‏‏1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.