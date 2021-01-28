شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكشف نجاح «كوكتيل الأجسام المضادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد أشهر من اختباره في تجارب سريرية شملت 400 متطوع في بريطانيا؛ أعلنت شركة ريجينيرون فارماسوتيكالز الأمريكية أن علاجاً طورته من مزج نوعين من الأجسام المضادة أدى إلى نجاح بنسبة 100% في خفض أعراض كوفيد-19 في مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا. وذكرت الشركة أمس الأول أن العقار المذكور أعطي لأشخاص تعرضوا للوباء بعد إصابة أحد أفراد الأسرة. كما أدى العقار إلى خفض معدل الإصابة بنسبة تصل إلى 50%. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» أمس أن عقار «ريجين-كوف»، الذي سبق وصفه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب غداة إصابته بالفايروس في أكتوبر الماضي، لا يزال يخضع لتجارب سريرية في مستشفيات بريطانيا. وكان الأستاذ بجامعة أكسفورد البروفسور بيتر هوربي، الذي شارك في التجارب السريرية، أعلن في سبتمبر الماضي أن التجارب لم تشهد أي دلائل مثيرة للقلق بشأن مأمونية هذا العلاج. وكشف أن العقار ستتم تجربته على ما لا يقل عن 2000 متطوع في 174 مستشفى في بريطانيا.

ومن ناحية أخرى؛ قال رئيس الخدمة الصحية البريطانية سير سايمون ستيفنز ليل الثلاثاء في لندن إن فايروس كورونا الجديد سيكون مرضاً قابلاً للعلاج خلال فترة قادمة تراوح بين 6 و18 شهراً. وأشار إلى أن الأدوية الجيدة تشي بأن كوفيد-19 سيكون في غضون أشهر مرضاً تمكن معالجته، ما سيمهد الطريق إلى العودة إلى مستقبل طبيعي للحياة. وتوقع سير سايمون، في إجابته عن أسئلة أعضاء اللجنة الصحية بمجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أن يصار قريباً إلى دمج لقاحي كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية في إبرة واحدة، «إن لم يكن هذا الشتاء، فسيكون ذلك خلال الشتاء القادم». وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تعايش بريطانيا مع هذين الفايروسين. لكنه كشف أن نحو ربع المنومين في مشافي البلاد حالياً بفايروس كوفيد-19 هم أشخاص دون الـ55 عاماً من أعمارهم. وقال إن نصف عدد المنومين في وحدات العناية الفائقة هم أشخاص دون سن الـ 65 عاماً.