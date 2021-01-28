وزير الطاقة: السعودية ستكون ألمانيا أخرى

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنَّ المملكة العربية السعودية ستقود التحرك العالمي في مجال الهيدروجين النظيف والهيدروجين الأزرق.

وأضاف، خلال كلمته في مبادرة «مستقبل الاستثمار»: إن لدينا فريقًا جادًا وطموحًا من الشباب يعمل على تحويل جزيئيات الهيدروكربون إلى استخدامات مختلفة وكلما كنا أكثر إبداعًا في هذا البرنامج؛ زاد الطب على الهيدروكربون كمنتج نعرف أنه سيدفع كثيرًا بالاقتصاد الدائري.

وتابع وزير الطاقة: أن ذلك يعني أن اقتصاد الاستدامة والاقتصاد الدائري الكربوني سيعمل يدًا بيدًا، وبذلك نقلل من أي انبعاثات ممكنة، مما يمكننا من استغلال تلك الانبعاثات؛ فبدلًا من هدرها يمكن إعادة تدويرها واستخدامها بعد تحويلها لمواد مفيدة من أجل منتجات إضافية وهو ما تقوم به «سابك وأرمكو».

واستكمل الوزير: سنكون بمثابة تجربة ألمانيا أخرى، وستكون 50% من الطاقة متجددة، لنكون روادًا في الهيدروجين النظيف والأزرق ولدينا صداقات حول العالم ستساعدنا في هذا الصدد، وما نشهده هو انعكاس للقيادات الشابة والطموح والعزم.

وبشأن تداعيات جائحة كورونا قال وزير الطاقة: يجب أن ننشر لقاح كورونا واستخدامه وتلقي الناس له، وبالتالي سينخض مستوى الاغلاق ونعود لمستوى الحياة الطبيعي ونتنفس الصعداء؛ لكن التحول يتطلب الصمود وجهودًا إضافية لاستعادة ما فقدناه العام الماضي.

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