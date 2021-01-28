بالفيديو.. «مكافحة الفساد»: سياسة المراجعة بالمركزي وراء القبض على عصابة الـ11.5 مليار ريال

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تواطؤ موظفي بعض البنوك؛ لتسهيل تحويلات مشبوهة إلى الخارج بقيمة 11.5 مليار ريال.

وفي مداخلة مع العربية، قال الحسين: لقد تواطأ بعض موظفي البنوك مع تشكيل عصابي مكون من مجموعة من المقيمين؛ لتسهيل التحويلات، لافتًا إلى أن هؤلاء الموظفين استطاعوا إيداع هذه الأموال وتحويلها.

وأضاف: أود التأكيد أن البنك المركزي السعودي بحكم دوره الإشرافي والرقابي على البنوك يقر ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة يستطيع من خلالها الكشف عن التحويلات المصرفية المشكوك فيها، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وتابع: لوجود تواطؤ مع بعض الموظفين حدث الإيداع، ولكن بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي، وبفضل المهنية العالية والاحترافية التي يتمتع بها العاملون بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تم الكشف عن تلك الجريمة وضبط مرتكبيها.

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