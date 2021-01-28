السعودية اليوم / تونس تسجل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1661 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.

// انتهى //

01:24ت م

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تونس 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.// انتهى //01:24ت م0205

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