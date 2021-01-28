السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الصحة الإسبانية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.

// انتهى //

23:15ت م

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مدريد 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 40285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 492 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت الصحة الإسبانية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,670,102 إصابةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 57,291 حالةً.// انتهى //23:15ت م0193

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