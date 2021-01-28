السعودية اليوم/ انعقاد المرحلة الثانية من الاجتماع المناطقي بوزارة الموارد البشرية بالشرقية



الدمام 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمقره في الدمام، المرحلة الثانية من الاجتماع المناطقي، بحضور وكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر بن عبدالرحمن البابطين، و مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الفروع وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وجرى خلال الاجتماع عرض العديد من الإنجازات، أبرزها إطلاق بطاقة الأداء المتوازن للفروع بالمنطقة، وإنشاء وحدة الجودة والتطوير بإدارة التفتيش بفرع الوزارة، والقاعدة الشاملة لخدمات العلاقات العمالية، والمسؤولية الاجتماعية استدامة وأثر، وتطبيق مواصفة حياك لجودة مراكز خدمة المستفيدين، ودعم نمو القطاع غير الربحي، ونحو آفاق جديدة لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والطبق الصحي لرعاية المسنين، وتصميم إطار تقييم المخاطر ضمن مبادرة نمذجة وإسناد مراكز الحماية، والضمان والتمكين الاجتماعي لجائحة

واختتم الاجتماع بحوار مفتوح مع وكيل الوزارة لفروع المناطق، ومناقشات فعالة والرد على الاستفسارات والمداخلات مع الحضور.

// انتهى//

22:01ت م

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الدمام 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسعقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمقره في الدمام، المرحلة الثانية من الاجتماع المناطقي، بحضور وكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر بن عبدالرحمن البابطين، و مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الفروع وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.وجرى خلال الاجتماع عرض العديد من الإنجازات، أبرزها إطلاق بطاقة الأداء المتوازن للفروع بالمنطقة، وإنشاء وحدة الجودة والتطوير بإدارة التفتيش بفرع الوزارة، والقاعدة الشاملة لخدمات العلاقات العمالية، والمسؤولية الاجتماعية استدامة وأثر، وتطبيق مواصفة حياك لجودة مراكز خدمة المستفيدين، ودعم نمو القطاع غير الربحي، ونحو آفاق جديدة لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والطبق الصحي لرعاية المسنين، وتصميم إطار تقييم المخاطر ضمن مبادرة نمذجة وإسناد مراكز الحماية، والضمان والتمكين الاجتماعي لجائحة كورونا ، إضافة إلى تجربة دمج المباني بالمنطقة الشرقية.واختتم الاجتماع بحوار مفتوح مع وكيل الوزارة لفروع المناطق، ومناقشات فعالة والرد على الاستفسارات والمداخلات مع الحضور.// انتهى//22:01ت م0183

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