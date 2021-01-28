المرور لقائدي المركبات: احذروا هذا السلوك يسبب حوادث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المرور السعودي، أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.

وفي وقت سابق، شدد المرور السعودي على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

نصائح للقيادة في الغبار:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن هناك بعض النصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار، منها ترك مسافة كافية وتجنب السرعة، مع التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

إغلاق النوافذ:

ونصح المرور السعودي أيضًا بإغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه (الفلاشر) عند الضرورة.



