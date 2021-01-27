محمد الفلاح - فرنسا: وضعنا وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية

الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس متضامنة بشكل كامل مع السعودية حيث تُستهدف مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي.



وقالت الخارجية الأربعاء إن الصواريخ والمسيرات تشكل مؤشراً على حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة.

كما أضافت أن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية.

صاروخ باتجاه الرياض

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت يوم 23 يناير، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف قد أعلن يوم 22 يناير أيضاً، إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، كاشفاً أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.

كما لفت إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة"

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، كان صرح في وقت سابق من الشهر الحالي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح 15 يناير من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة، موضحاً أن الطائرات بدون طيار المفخخة تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها وتدميرها.

وأضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم.

إلى ذلك بيّن أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.