وزير الخارجية الأمريكي: الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن جماعة الحوثيين في اليمن احتلت العاصمة صنعاء، مضيفًا: “لقد شنوا هجمات على حليفتنا السعودية”.

السعودية تدعم اليمن:

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن السعودية قدمت معونات إغاثية كثيرة لليمن، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص واشنطن على توزيع المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي أنهكته الحرب منذ سنوات.

العلاقات مع إيران:

واتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بعدم الامتثال للقوانين على أكثر من صعيد، مضيفًا: “نحن بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وقال: “لن نعود للاتفاق النووي إلا إذا وفّت إيران بالتزاماتها”، مضيفًا: “إذا عادت إيران للاتفاق سنشكل فريق خبراء لبحث عودتها”.

وأوضح بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعى لإعادة الشفافية إلى البيت الأبيض بالتعامل مع الصحافة، مضيفًا: “نقيم العديد من الخطوات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب”.

الوضع في روسيا:

وحول الوضع في روسيا، أعرب بلينكن عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في روسيا، لافتًا إلى أن واشنطن أبدت قلقها الشديد لموسكو من اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكان مجلس الشيوخ صوّت، أمس، بأغلبية على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية عقب جلسات استماع عقدت في مجلس الشيوخ للنظر في تعيينه في هذا المنصب.

