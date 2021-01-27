الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق غدًا الخميس بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

رياح نشطة بعدة مناطق:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

درجات الحرارة غدًا:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل منطقة مكة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 6 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

