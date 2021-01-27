تسعى السعودية إلى التحول الرقمي لتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الهيئات الحكومية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد, ومن أهم الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونياً هي خدمة الاستعلام عن تأشيرة, ومن خلال هذا المقال سيتم معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز:

يتم الاستعلام عن تأشيرة السعودية بسهولة عبر المنصة الإلكترونية إنجاز الخاصة بالتأشيرات السعودية من خلال رقم الجواز وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية إنجاز. قم بكتابة رقم الجواز. قم بكتابة الجنسية. قم بإدخال نوع التأشيرة. قم بكتابة رمز التحقق المرئي. قم بالضغط على بحث. سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية:

يمكن الاستعلام عن تأشيرات المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السهلة المتمثلة في:

قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بالضغط على خيار أبشر أفراد. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. قم بإدخال رمز التحقق المرئي. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بالضغط على خيارالاستعلامات. قم بالضغط على خيار الاستعلام عن التأشيرة. قم بإدخال رقم الهوية. قم بالضغط على التالي. ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة:

يتم الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال: