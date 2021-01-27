شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُعلن عن أمر هام للموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب نسبة التوطين بالوظائف في حالة تسجيل التأمينات الاجتماعية للعامل على منشأتين.

وأوضحت أنه في حالة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على منشأتين؛ تكون نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة الموظف بها.

وتنص المادة الـ" 26 "، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، " العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم "، و" لا تقل نسبة العمال السعوديين، الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله ".