شكرا لمتابعة خبر عن قرار مفاجئ من "الجوازات" للوافدين بشأن الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوزات، أنه سيتم تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المرتبطة برخص العمل والتي تقرر تجديدها كل ثلاثة أشهر -كحد أدنى-، بموجب اعتماد ذلك من قبل مجلس الوزراء.

وجاء ذلك بعد جلسة مجلس الوزراء اجتماع، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي؛ حيث اعتمد المجلس، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، وجه الشكر للقيادة الرشيدة، بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية.