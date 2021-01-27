شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: مناطق تشهد ذروة الحالة المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة على تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير»، وأجزاء من المناطق الوسطى بين حائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية.

وقال الحصيني، إن الموقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد ذورة الحالة المطرية؛ لتكون الأمطار شبه غزيرة بين ينبع ورابغ، لافتًا إلى أن الأمطار لن تنقطع عن المملكة.

كما توقع هطول ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك؛ وذلك لتقدم المنخفض القطبي الذي سيؤثر على بلاد الشام ويؤدي إلى هطول ثلوج على مرتفعات سوريا ولبنان.