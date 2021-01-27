شكرا لمتابعة خبر عن "الأحمدي" يُحدث ضجة: اقترح إزالة السيف من العلم لهذه الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الكاتب فهد الأحمدي، الجدل باقتراح عن إزالة السيف من العلم السعودي، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب لعدم مناسبته كشعار في العلم.

وأضاف فهد الأحمدي:" اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته؛لعصرنا الحالي، ولعدم توائمه "، مما أشغل غضب المواطنين بسبب هذا المقترح.

وأشار:" ثانيا مع قوله تعالى:" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ "، ثالثًا لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف؛ علمًا أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفًا ".

وقام بإرفاق صورًا بتغريدته توضح إزالة السيف.من العلم مرتين، مخاطبا الرافضين لمقترحه، قائلًا:" أحسنوا الظن أصدقائي، فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يومًا بالسيف أو قطع الرقاب ".