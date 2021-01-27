«العدل»: «المصالحة النموذجي» يوفر 4 خدمات و7 مسارات للصلح

كشفت وزارة العدل، عن 4 خدمات يوفرها مركز المصالحة النموذجي، الذي دشّنه الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، أوضحت الوزارة أن المركز يتيح الصلح خارج قاعات المحاكم، ويقدم حلول قبل اللجوء إلى القضاء، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، كما يستهدف نشر ثقافة الصلح.

ولفتت الوزارة إلى أن المركز يضم (7) مسارات للصلح، وهي: (الأحوال الشخصية ـ المالي - العقاري - الجزائي - الحقوقي والمروري - الملكية الفكرية - التجاري).

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