أمانة مكة: حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين

واصلت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن مصادرة كميات من الخضراوات والفواكه.

وقالت أمانة العامة المقدسة، في بيان عبر حسابها على تويتر: واصلت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة، الجولات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين؛ أسفر عنها مصادرة 538 كجم خضراوات وفواكه، وتسليمها إلى جمعية (إكرام لحفظ الطعام)؛ بعد التأكد من سلامتها.

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