القبض على 5 رجال أعمال أسسوا كيانات وهمية لتحويل أموال للخارج

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، القبض على 5 رجال أعمال أسسوا عددًا من الكيانات التجارية الوهمية وفتحوا حسابات بنكية، مكنوا من خلالها مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري.

وأكدت «نزاهة»، أن هذه الحسابات يتم استخدامها من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.