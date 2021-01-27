القبض على رجل أعمال وضابط شرطة و5 مواطنين في قضية فساد ورشوة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، القبض على أحد رجال الأعمال أسس عددًا من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية مكن من خلالها مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال.

وقالت «نزاهة»، إن تلك الحسابات يتم استخدامها من قبل مقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال دفع 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

وأكدت القبض على ضابط الشرطة والمواطنين الخمسة المتورطين في القضية.