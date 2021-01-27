الجاسر يتفقد مطار أبها

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، برفقة رئيس الهيئة، عبدالهادي المنصوري، مطار أبها الدولي للوقوف على المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها في مرافق المطار، والاطلاع على مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين.



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