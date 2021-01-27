تعاون مع تراحم

تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، وقع الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» التي مثلها المدير التنفيذي بمحافظة جدة وليد بن خضر الأحمدي. وتأتي الاتفاقية امتداد للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتوفير جوالين المياه الصحية الصالحة للشرب شهرياً، وإيصالها إلى منازل الأسر المستفيدة والمسجلة لدى لجنة تراحم بمحافظة جدة.



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