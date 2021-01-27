تشغيل المرحلة الثانية للتخصصي

يبدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، خلال الأيام القادمة، مرحلة التشغيل الثانية لاستقبال المستفيدين من خدماته الطبية بطاقة سريرية تبلغ 300 سرير، وعلى مساحة 331.000 متر مربع، حيث ستطبق أحدث معايير وأساليب تقديم الخدمة وتجويدها، عبر ربطها وتكاملها مع منظومة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مقرها الرئيس في الرياض وتخصصي جدة، وتوظيف خبراتها العريقة في هذا المجال التي تتجاوز أربعة عقود.
وسيمكن «التخصصي» من توسيع خدمات الرعاية للمواطنين، وتسهيل سرعة الحصول عليها.
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