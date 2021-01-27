400 شريحة بيانات لأبناء الشهداء

قدّم مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حزمة من البرامج والخدمات لمستفيديه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

تلبية احتياجات

أوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة كثفت من جهودها خدمة لهذه الفئة في مجالات تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها بشكل عام وفي ظل ظروف جائحة كورونا بشكل خاص، وصولاً إلى استمرار تعليمها وتوفير السبل المساعدة لها.

تحصيل علمي

بينت مديرة المكتب عائشة مبارك أنه جرى العمل خلال الفصل الماضي على حصر الفئات المستهدفة عبر نظام نور ومتابعة تقديم الرعاية والمساعدات للمستفيدين والمستفيدات، والوقوف على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات والخدمات الإرشادية، وتفعيل اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات، وتجويد الخدمات المقدمة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتب بلغ 624 طالباً وطالبة، وجرى تقديم 27 خدمة في المجال التعليمي، منها تسليم 112 جهاز حاسب آلي، و400 شريحة بيانات وتقديم دورات مجانية في اختبارات القدرات والتحصيل، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات في المجال الإرشادي ومنها خدمة رفد وفاء، التي تسهم في إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين، بلغت 42 خدمة مختلفة، إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية ومشروع كسوة العيد ورحلة العمرة.